السفيرة المصرية في طشقند تقدم أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية أوزبكستان

قدمت السفيرة أميرة فهمي سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند أوراق اعتمادها إلي السيد الرئيس شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان، فى مراسم احتفالية شارك فيها نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الخارجية.
وقد أكد الرئيس الأوزبكي أن مصر شريك هام لأوزبكستان وأن الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر ٢٠١٨ تمخض عنها خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات عديدة على رأسها التجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والمنسوجات والنقل الجوي، منوهاً إلي أن انتشار وباء الكورونا أثر بالسلب على معدلات تنفيذ خارطة الطريق.
وفي أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قامت السفيرة بنقل تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته إلي الرئيس الأوزبكي الذي طلب منها بدوره نقل تحياته وتقديره لصديقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت السفيرة اعتزازها بالعمل في أوزبكستان كسفيرة، معربة عن اعتزامها العمل بلا كلل على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الودية، ومشيرة إلى أن العام القادم سيشهد الاحتفال بمرور ٣٠ عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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