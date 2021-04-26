تسليم مساعدات طبية وإنسانية إلى جمهورية غينيا الاستوائية

قام السفير حاتم حسوبه، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، باستقبال شحنة المساعدات الطبية والإنسانية التي أرسلتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى سلطات غينيا الاستوائية لإغاثة ضحايا التفجيرات التي شهدتها مدينة باتا الشهر الماضي، وذلك في حضور Pedro Abaga Esono مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصيدلية والمعامل والسفيرة Maricruz Evuna Andeme مدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمهندس سامح محمد علي القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب في غينيا الاستوائية.

أكد السفير المصري في تصريحاته إلى وسائل الاعلام على دعم مصر لجهود حكومة غينيا الاستوائية لإغاثة المتضررين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. ومن جانبهم، أعرب مسئولو حكومة غينيا الاستوائية عن خالص الشكر والتقدير لمصر وللوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تقديم هذه المساعدات الإنسانية، وكذلك الدعم الذي تقدمه الوكالة لبلادهم منذ سنوات، والمتمثل بشكل رئيسي في المنح والدورات التدريبية المختلفة التي تساهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية المختلفة، مشيدين بدور مصر في دعم الدول الأفريقية الشقيقة.