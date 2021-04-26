السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات أضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك

بمناسبة عيد الفطر المبارك قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية وإضافة عربات علاوة علي بعض القطارات خلال الفترة من 10/5/2021 الي 21/5/2021 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم وبيانها كالآتي :
أولا : تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 10/5/2021 الي 21/5/2021 بعدد (2) قطار مكيف يوميا ، وعدد 2 قطار روسي يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي : -
• قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة
• قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .
• قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة
• قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة
ثانياً : تشغيل قطارات إضافية تعمل خلال فترات محددة لمواجة طلب جمهور الركاب بعدد (4) قطارات وهي كالتالي : -
• قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 يعمل يوم 9/5/2021 فقط
• قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط
• قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط
• قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط
ثالثا : إضافة عدد 22 عربة مكيفة علي بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا وذلك خلال الفترة من 10/5/2021 الي 21/5/2021 .
وبذلك يكون قد تم اضافة عدد30 قطار مكيف وعدد 24 قطار روسى وعدد336 عربة علاوة بإجمالى عدد61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة
رابعاً : قواعد حجز التذاكر خلال هذه الفترة
• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة
• يتم حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسى الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم 26/4/ 2021 قبل ميعاد السفر بمدة 14 يوم من محطتي القاهرة والجيزة فقط على أن يبدأ صرف التذاكر الساعة السابعة صباحاً لإحكام الرقابة علي عمليات بيع التذاكر .
• يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية و سيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .
• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي
• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد
• إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة والروسى تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك
- رابط الموقع ( https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf)
- رابط تطبيق الهاتف المحمول (https://play.google.com/store/apps/details...)
والهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب
وكل عام وأنتم بخير.
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