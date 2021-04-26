وزير النقل للنواب: لا خصخصة للسكة الحديد ونحتاج خطا بديلا يربط القاهرة بالصعيد

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا توجد خصخصة للسكة الحديد، وأن المشاركة أو التعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص أو الاستعانة بالشركات العالمية، الهدف منه الاستفادة من خبراتها فى الإدارة والتشغيل والتطوير، ولكن ليست خصخصة.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير النقل كامل الوزير، بيانا أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض خطة تطوير السكك الحديدية.

فى سياق آخر، أكد وزير النقل، أهمية العمل على وجود خط سكة حديد بديل يربط القاهرة بالدلتا والصعيد، وأنه من غير المعقول أن يربطها خط واحد، رغم أن الصعيد فيه أكثر من 50% من سكان مصر.

وتابع: "لما حدث حادث قطار سوهاج، الله لا يعوده أبدا، تحدثنا عن أهمية وجود خط بديل، لأن عندنا خط واحد يربط جميع محافظات صعيد مصر اللى فيها أكثر من 50% من سكان مصر، ترتبط القاهرة بالدلتا بخط واحد، ونسبة تشغيل خطوط الصعيد تصل إلى 100 وأحيانا 200% فى الأعياد والمناسبات، لذلك لازم يكون لدينا خط بديل".