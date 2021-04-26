وزير النقل يطالب مجلس النواب بتعديل تشريعى يسمح بفصل العناصر المتطرفة

طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مجلس النواب والجهات المعنية، بتعديل قانون الخدمة بما يسمح بفصل العناصر التى يثبت ارتباطها بالأنشطة المتطرفة والإثارية وتعاطى المخدرات، على أن يتم توزيع العمال والفنيين من السكك الحديدية التى يثبت إنها من هذه العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية لوظائف أخرى غير حساسة بوزارات الدولة أو لحين صدور التعديل التشريعى بما يسمح بالتخلص منهم.

وكان وزير النقل والمواصلات، قد أكد فى وقت سابق من الجلسة إلى وجود عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية التى لا تريد للسكك الحديد بل لمصر كلها الأمان والتنمية والسلام.

وفى سياق متصل، قال إن أحد السياسات المرنة والشاملة والمتطورة التى تم وضعها من أجل تنفيذ رؤية الوزارة نحو تطوير القطاع، تعتمد على تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وطنين وعمال مصريين، واستخدام الخامات المصرية.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أنه أيضًا تم التوجه نحو تفعيل التحول الرقمى من خلال تطوير كافة ماكينات حجز التذاكر، والبوابات الإلكترونية بقطاع السكة الحديد والأنفاق، كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع كافة الجهات المعنية فى أنظمة الشباك الواحد.