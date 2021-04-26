وزير النقل: طلبت من الرئيس 200 عربية قلاب قالى هات ألف ومالكش دعوة بالفلوس

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حجم المنقول من البضائع على السكك الحديدية بلغ 25 مليون طن سنويا.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "ذهبت للرئيس عبد الفتاح السيسى وطلبت 200 عربة قلاب لنقل الطفلة والسماد، قالى هات 1000.. قولتله على قد الموازنة، قالى هات ألف ومالكش دعوة الفلوس هاديهالك".

وتابع: "استلمت الوزارة فيها 795 جرارا مش 800 زى ما بيقولوا، منهم 400 جرار معطل، ولم نكن ننقل طن واحد بضاعة كنا ننقل ركاب فقط وكان لدينا مطالب لنقل الطفلة لمصانع الاسمنت والقمح للصوامع، ولكن الـ400 جرار كانوا بينقلوا ركاب، لأن هما اللى بيهتفوا وبيقولوا يسقط يسقط، ولكن البضاعة لا تهتف."

وقال: "يتم الآن تصنيع ألف عربة بضاعة وعربات قلاب لأول مرة فى مصر لنقل الرمال والطفلة وخصصنا 100 جرار للبضائع بالإضافة إلى 19 جرارا جديدا".

وأشار إلى أن القمح يتم تنزيله فى الميناء بطرق بدائية ونقله أيضًا بطرق بدائية، وتم مد خطوط السكك الحديدية إلى الموانئ لان كمية الفاقد للقمح فى الموانئ كبيرة.