وزير النقل للنواب: أطفال يفككون مسامير القضبان مما يؤدى لانقلاب القطارات

طالب وزير النقل كامل الوزير الأجهزة والهيئات المعنية معاونة الهيئة القومية لسكك حديد فى القضاء على الظواهر السلبية والتى تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر مثل (التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية).

وعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير خلال القاءه بيان اليوم أمام الجلسة العامة بمجلس النواب صور لصبية مدفوعين يقومون بفك المسامير والقاء الحجارة على القضبان وينتهى الأمر إلى انقلاب القطارات، مضيفا: "هؤلاء لا يريدون السلامة وهؤلاء ليسوا أطفالا أبرياء"، متسائلا من يحركهم وقال هناك من ينام تحت القطار ويصور الأمر بالهواتف".

وطالب بمعاونة السكة الحديد فى القضاء على ظاهرة التسطيح على القطارات، قائلا خلال عرضه لعدد من الصور توثق الحالة لأطفال تعلب بالقرب من القطارات، مضيفا: "لو ماتوا هل أنا المسئول فين أبوه وفين أهله؟".

وكما عرض صورة لطفل قام بإلقاء بحجر على القطار الروسى الجديد، مما أدى إلى فقدان طفل داخل القطار عينه، متسائلا: "هل الطفل الذى قام بإلقاء الحجر برئ؟.

وأشار وزير النقل، إلى إنشاء معابر غير قانونية على السكة، عارضا صورة لسيارة تعبر السكة الحديد لكن سواق القطار الحمد الله أوقف القطار ومنع حدوث كارثة، لأنه هذا السائق لم يشرب مخدرات وقد منحته مكافأة، مضيفا: "لكن السؤال هل لو كان هذا القطار قام بخبط السيارة هل كنت أحاسبه ونقول وزير النقل مش شايف شغله".

كما طالب بمعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إزالة التعديات على ممتلكات الهيئة (أراضى – منشآت) وإزالة الأسواق العشوائية فى حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين".