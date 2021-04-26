مصطفى بكري: وزارة الداخلية أعلنت عن وجود 258 إخواني في السكة الحديد (مستند)

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مصطفى بكرى: الإخوان بالسكة الحديد

01:52 م - الإثنين 26 أبريل 2021

تحدث عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، النائب مصطفى بكرى، أمام البرلمان اليوم، خلال الجلسة العامة، فى حضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير، فيما يتعلق بآخر مستجدات تطوير وتحديث منظومة النقل فى مصر، وتكرار الحوادث.

مصطفى بكرى يشيد بمجهود وزير النقل

وقال عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، معلقًا على كلمة وزير النقل:” هذه شهادة للتاريخ، فقد حققت معجزات حقيقة على أرض الواقع، ومن لا يريد أن يرى سوف يري”.

وتابع النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، خلال حديثه:” وزارة الداخلية أعلنت أن هناك 258 إخواني يعملون في هيئة السكة الحديد، ولهم مشاركة فى عدد من العناصر الإرهابية”.

وكان وزير النقل قد أكد أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

وقال وزير النقل كامل الوزير، إن أية شركات نتعاقد معها لجرارات السكك الحديدية،، نتعاقد معها على صيانة وقطع غيار 15 عام، حتى لانجد أنفسنا أمام مشكلة عطل في أي منها أو نقص قطع غيار ولكن، نضمن ألا تحدث أية طوارئ لمدة 15 عاما في تلك الجرارات الجديدة.

مصطفى بكرى: جماعة الإخوان اخترقوا السكة الحديد

وكان النائب مصطفى بكرى، قد تقدم ببيان عاجل مقدم، إلى رئيس مجلس النواب، والذي يثبت فيه أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قد اخترقوا السكه الحديد فى مصر، وهم من وراء العديد من الحوادث، وإليكم أسماء تلك العناصر وفقًا لما هو مقدم من قبل النائب: