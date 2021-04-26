/628704/هشام-حسين-لوزير-النقل-فصل-متعاطي-المخدرات-بالسكة-الحديد-ضرورة

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: أن السيستم القوي أفضل من العمالة القوية، مشيرا إلى أن المنظومة القوية هي التي تحدد قوة وسائل النقل في العالم كله.

مراجعة منظومة العمل بالسكة الحديد

وشدد النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان وزير النقل، كامل الوزير، على أهمية مراجعة منظومة العمل بالسكة الحديد على النحو الذي يمكن من السيطرة على التصرفات السلبية.

تعديل تشريعي بفصل العامل بالسكة الحديد متعطي المخدر

وعبر النائب هشام حسين أمين سر لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب ، عن ترحيبه بمقترح وزير النقل، بضرورة وجود تعديل تشريعي يقضي بفصل العامل متعاطي المخدرات في السكة الحديد.

وأضاف النائب هشام حسين عضو مجلس النواب: قصص الإهمال في السكة يندى لها الجبين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نظام قوي في الرقابة على السكة الحديد.

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وتجدر الإشار إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قددألقي بيان له اليوم أمام مجلس النواب ، لمناقشة مجهودات الوزارة فى تطوير قطاع النقل وخاصة السكة الحديد، وبيان المتسببين فى وقوع حادث قطار المنصورة بنها.

وجاء فى البيان ، أن الوزارة أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلي أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة.

جاء ذلك فى كلمته أمام مجلس النواب الاثنين مؤكدا علي أن ذلك أدي إلي تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وأدي ذلك إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر علي أكثر من 50% منها 40 سنة وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلي عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي ( صحي / فني / ... ) بالإضافة إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام.