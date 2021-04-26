الانتصارات عنوان الزمالك مع صافرة أحمد العدوي.. تفاصيل

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يدخ نادي الزمالك مباراته اليوم الأثنين أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً

يحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 36 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة

اتحاد الكرة يعلن عدم تأجيل أي مباراة في الدوري

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري في وقت سابق عن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، حيث يضم طاقم الحكام كلا من : أحمد العدوي حكما للساحة، وأحمد ساهر، وهشام الدسوقي مساعدين، وأحمد علي حكما رابعا، ومحمود دسوقي حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

وسبق للحكم أحمد لعدوي التابع لمنطقة السويس وهو حكم درجة أولى، إدارة مباراتين لفريق الزمالك من قبل استطاع الأبيض أن يحقق فيهما الانتصار

الأولى كانت ضد طنطا في الجولة 29 للموسم المنقضي من الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-1 ، عن طريق تسجيل محمود علاء هدفين ، وامام عاشور هدف، وأما المباراة الثانية كانت أمام الجونة في الجولة الثامنة من الموسم الحالي ، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد عن طريق يوسف أوباما

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي عبرقنوات أون تايم سبورت

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي

وفي الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف

والجديربالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض

الزمالك يفتقد في مباراة اليوم لجهود ظهيره الأيمن حازم إمام الذى تعرض للإصابة في مباراة الأهلي ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة للمشاركة في التدريبات سريعا، كما يغيب إمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة قمة الشباب.