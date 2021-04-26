/628706/كورونا-السبب-مكالمات-الفيديو-ترفع-معدل-الاستشارات-التجميلية

دراسة لطيفة كشفت خلال الفترة الماضية عن العلاقة بين استخدام مكالمات الفيديو، وارتفاع الاستشارات التجميلية في نفس الوقت.

حذر الباحثون من أن العديد من الأشخاص يعانون من ظاهرة تسمى Zoom dysmor نتيجة النظر إلى أنفسهم في الكاميرا الأمامية لجهاز الكمبيوتر الخاص بهم خلال مكالمات الفيديو، مما انعكس بتأثير سلبي لصورة الجسم الذاتية.

ارتفاع الاستشارات التجميلية وسط كورونا

بينما أبلغ أكثر من 50% من أطباء الأمراض الجلدية عن ارتفاع في الاستشارات التجميلية وسط جائحة Covid-19 المرتبط بالتأثيرات غير المرغوبة للكاميرات الأمامية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحث الباحثون الأشخاص الذين يشاركون بانتظام في مكالمات الفيديو على التفكير في استخدام كاميرا خارجية عالية الدقة ومصباح، ويقولون إنه سيحسن طريقة ظهورهم على الكاميرا، ففي الدراسة، نظر الباحثون في ارتفاع الاستشارات التجميلية وسط جائحة Covid-19.

وكشف الدكتور شادي كوروش، أستاذ الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد: "انتقل المجتمع بسرعة إلى طريقة بعيدة من العمل والتواصل الاجتماعي خلال جائحة COVID-19 ، والتواصل إلى حد كبير من خلال مكالمات الفيديو خلال فترة عصيبة وعزلة".

وأضاف كوروش، أنه مع زيادة الاعتماد على مكالمات الفيديو، بدأنا في رؤية عواقب تأثير الوقت الطويل الذي يحدق فيه الشخص في نفسه بشكل كبير على مرضانا.

مؤتمرات الفيديو السبب وراء الاستشارة التجميلية

وأجرى الباحثون مسحًا على أكثر من 100 طبيب أمراض جلدية لتحديد مدى تأثير العمل عن بُعد على إدراك المريض لذاته، وكشفت النتائج أن أكثر من 50% أبلغوا عن ارتفاع في الاستشارات التجميلية، على الرغم من كونهم في جائحة.

أوضح الدكتور كوروش: "ما كان مقلقًا بشأن نتائج بحثنا هو أن 86% من أطباء الأمراض الجلدية الذين شملهم الاستطلاع والذين كانوا يتعاملون مع هذه المخاوف التجميلية أفادوا أن مرضاهم أشاروا إلى أن مؤتمرات الفيديو هي السبب وراء طلب الاستشارة التجميلية".

كيفية تشغيل وضع توفير البيانات على Google Meet

وفي عالم التكنولجيا أيضًا، أعلنت شركة جوجل عملاق البحث على الإنترنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن طرح ميزة جديدة لأداة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها - Google Meet - والتي ستمكن المستخدمين من الحد من استهلاك البيانات للتطبيق، وتم تمكين الميزة بواسطة جوجل لكل من مستخدمي أندرويد وiOS.

ووفقًا لجوجل، عند تمكين هذه الميزة، فإنها لا تحد فقط من استخدام البيانات، ولكن أيضًا استخدام أقل للبطارية بالإضافة إلى انخفاض الطلب على وحدة المعالجة المركزية للهاتف المحمول.

وتقول الشركة "يتكيف Google Meet تلقائيًا مع جهازك وشبكتك وإعدادك لتوفير أفضل تجربة اجتماع ممكنة، ومع ذلك، قد ترغب في تعديل جودة اجتماعك لتقليل التأثير على جهازك المحمول".

خطوات تمكين وضع توفير البيانات على Google Meet

افتح تطبيق Meet.

اضغط على القائمة.

اذهب للإعدادات.

قم بتشغيل الحد من استخدام البيانات.