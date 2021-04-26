/628708/محمد-زين-الدين-يطالب-بالإستعانة-بخريجي-الهندسة-في-قيادة-القطارات-لتقليل-الحوادث

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الجزء غير الطبيعى الذى يعوق تطوير هيئة السكة الحديد، يتطلب مراجعة الحالة الأمنية والنفسية والاجتماعية لجميع العاملين.

محمد زين الدين: سائق القطار مسئول عن أرواح

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان تعقيبا على بيان وزير النقل، كامل الوزير: من لا يصلح للتأهيل مينفعش يسوق قطار مثلا، لانه مسئول عن أرواح.

محمد زين الدين: الإستعانة بخريجي الهندسة في قيادة القطارات

وطالب محمد زين الدين، بضرورة الاستعانة بخريجي كليات الهندسة في قيادة القطارات، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تركيب أجهزة في كافة القطارات لرصد أية مخالفات أو تجاوزات.

وقال زين الدين: نقف في عزيمة وقدرة وزير النقل في استكمال خطوات التطوير، مشيرا إلى أنه يتم مع بعض المطالب المتمثة في فصل متعاطي المخدرات والمنتمين للجماعات المتطرفة.

محمد زين الدين: جهد ملموس داخل وزارة النقل

وأكد النائب، استعداد البرلمان بشكل كامل في مساندة خطة التطوير التي يقوم بها وزير النقل، مشيرا إلى أن هناك بالفعل جهد مبذول في تطوير السكة الحديد، قائلا: وهو أمر لمسناه من خلال تعاملنها عن قرب.

وقال زين الدين: نعى حجم الموروث من المسئوليات الجسام كبير، متابعا: قد يكون ما ورثناه جزء منه طبيعي والجزء الأخر هو غير طبيعى، وهو ما يؤثر على خطوات التطوير.