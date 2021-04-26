وصلة إشادة وثناء على وزير النقل بالبرلمان بعد بيان حوادث القطارات «صور»

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصلة من الإشادة والثناء على وزير النقل، بسبب خطة التطوير التي تشهدها هيئة السكة الحديد.

العوضى يشكر وزير النقل على مجهوداته

وقال أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: أشكر وزير النقل على البيان الشامل الذي تناول كافة الجوانب والجهود التي قامت بها الدولة فيما يخص تطوير كافة القطاعات الموجودة لدى الوزارة.

وتابع أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن:” أشفق على وزير النقل من حجم المهام الملقاه على عاتقه، أقدر تحمله للمسؤولية الوطنية، النواب يدعموك، وكل ماتطلبه من قوانين وقرارات هي واجبة التنفيذ، لكي ننهض بقطاع السكك الحديدية”.

أحمد العوضى: هناك مشروعات بالهيئة تمثل نقلة حضارية

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن:” لدينا قطار سريع وكهربائي ومونوريل بالإضافة لتطوير السكك الحديدية، وهي مشروعات تمثل نقلة حضارية في سبيل بناء مصر الحديثة”.

واختتم العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: قدمت لمصر الكثير قبل تولي مسؤولية وزير النقل وأنت رئيسا للهيئة الهندسية، قمت بأعمال مشرفة ونشكرك عليها.

رزق راغب لوزير النقل: نقف بجانبك ونؤيدك

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: نقف بجانبك ونؤيدك في كل ما تريد من أجل إصلاح منظومة العمل بالسكة الحديد.

وتابع: احنا معاك لأننا عارفين في بعض القطاعات ناس عايزة توقعك، ونحن مستعدون لأي تشريعات من شأنها تعظيم العمل.

ووجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التحية لوزير النقل، كامل الوزير، قائلا: شهادة للتاريخ حققت معجزات حقيقة على أرض الواقع ومن لا يريد أن يرى سوف يرى.

مصطفى بكرى: الداخلية أعلنت وجود 258 إخواني بهيئة السكة الحديد

وأشار النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أن هناك 258 إخواني يعملون في هيئة السكة الحديد.

وأكد النائب، أن نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعات التشغيل والصيانة صدر له قرار من جلال السعيد بإبعاده وقتما كان رئيسا للورش، وفقا لتقارير من الأمن الوطني.

من جانبه قال النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: خطة وزير النقل طموحة وممتازة.

وتابع: لكن هناك بعض الملاحظات البسيطة على حادث طوخ، فوجئت أن بيان وزارة الصحة يحتوي أرقاما للضحايا، وبيان النيابة به أرقام أخرى، وأثق أن بيان النيابة أصح وأدق.

الفيومي: يجب أن تكون تصريحات الحكومة دقيقة

وتابع: يجب أن تكون تصريحات الحكومة دقيقة، خاصة أننا في زمن الجائحة، وأرقام وزارة الصحة توحي بأنه لايوجد مشكلة، وفي المقابل أحيي صراحة وزارة النقل، ويجب أن يكون هذا هو المنهج الذي نريده.

واستطرد: أدعو لك من كل قلبي أن يوفقك الله في المهمة الثقيلة، والميراث الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة، نحن معك ونؤيدك.

وأكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن لجنة النقل بالبرلمان مسئولة مسئولية تضامنية مع وزارة النقل فى كيفية إصلاح مرفق السكة الحديد، مشيرا إلى أن الإقالة ليست الحل فى مواجهة الحوادث التى تقع فى السكة الحديد.

وقال: أصبحنا نضع أيدينا الأن على المشكلات الحقيقية التى تواجه ذلك المرفق الهام، وهو أمر هام فى خطوات الإصلاح.

وأشار إلى أنه بشأن ما طلبه الوزير من المجلس من معاونة تشريعية، أؤكد له أن البرلمان منذ الفصل التشريعى السابق لم يتأخر فى أى تشريعات هامة ومطلوبة منه، وسيكون دائما مساندا للدولة فى أى خطوات إصلاح وتطوير.

وطالب وكيل لجنة النقل، شرطة النقل والمواصلات لتقوم بدورها فى مواجهة ما يحدث بالقطارات خاصة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن هناك تدخلال بشرية فى الحوادث التى وقعت تتعلق بالباعة الجائيلين الذين تسببوا فى توقف قطار سوهاج.

قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحمد خليل خير الله: نحن أمام تحدي مع ضمائرنا، وما أسهل أن نتبع سياسة كبش الفداء، وأن نقول كلام يرضي الجميع داخل دوائرنا، ولكن صعب أن نقبل بأن يكون ذلك على حساب الوطن، فنحن أمام وزارة اختفى فيها الثقب الأسود، كنا نسأل قديما عن السبب وراء كارثة ما فندخل في ثقب أسود، لانعرف السبب ولا مصير ماجرى وتم، لكننا الآن أمام وزير يتحدث بوضوح، وكلام الوزير مطابق لكلام النيابية العامة، أمام فرصة تاريخية لإصلاح المرفق، وأكبر مشكلة إن المجلس يمثل ضغط على الجهة التنفيذية، فيتم تعطل منظومة الإصلاح بسبب هذا الضغط، يجب أن نقف بجانب الوزير بجدية.

واختتم: نحن دولة صغار موظفين، والثقب الأسود، وعلينا أن نحافظ على وزارة نقل خالية من ذلك، وكنت قد جهزت كلمة من 6 نقاط، وجدت أن الوزير تطرق لها كاملة.

وقال إيهاب منصور: نرى جهودا تبذل لايمكن إنكارها، ولكن أيضا نرى تكرار لحوادث أودت بأرواح كثير من المصريين، وهو مايعني وجود "خطا ما" علينا الاعتراف به، وإن لم نقر بالأخطاء فلن يكون هناك إصلاح، ولو كان هناك "سيستم" قوي يمنع الحوادث لما رأينا الحوادث الأخيرة، وسمعنا بإقالة العديد من المديرين، ولماذا لايتم إقالة القيادات قبل الحوادث.

وتابع: الخطة الزمنية للتطوير تعاني تأخيرات كثيرة بما يؤدي لتأخيرات في مصالح المواطنين، لا أخفي عليك أن كثير من النواب يتعامل بالقطارات، ونواب ينزلون من قطار متوقف للحاق بميعاد هام، ومحطة الجيزة في خبر كان، الأمر في منتهى السوء، ونماذج التخريب يجب مواجهتها بشدة.

بعده قدم عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع العزاء في ضحايا كل حوادث الطرق والقطارات، وتابع: وزير النقل قلت بشأنه سابقا أنه ينتمي لجيل البنائيين العظام، ولن أناقض نفسي وأدعي عكس ذلك عقب الحوادث الأخيرة، ولكن قطاع السكك الحديدية به إهمال وفساد، ولماذا خرج كل من تسبب في ذلك دون عقاب.

وتساءل: أين دور شرطة النقل، أنا أسافر يوميا بالسكك الحديدية، وفي تعقيبي على البيان السابق والآن أؤكد أن أموال السكك الحديدية قد تم نهبها.

وأكد عبدالمنعم إمام، أن هناك ملاحظات هامة الآن، تتعلق بأن هيئة السكك الحديدية وصلت خسائرها 12 مليار جنيه، هناك ألف جرار في السكك الحديدية، الأولوية القصوى كان يجب أن تكون للسلامة، ولماذا لايصنع شباب مصر صندوق أسود، لماذا لايكون هناك كاميرا مراقبة لمراقبة مايحدث داخل الكابينة. يجب وضع خطة واضحة للسلامة المهنية.