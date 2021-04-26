أسهم وملايين الدولارات.. تعرف على راتب رئيس شركة جوجل

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ساندر بيتشاي، ربما لا يعرفه الكثير، ولكن له دورًا قويًا على المستوى العالمي حيث إنه رئيس شركة جوجل.

وفي ديسمبر 2019، تمت ترقية ساندر بيتشاي من الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ليكون الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet - الشركة الأم التي تضم العديد من الشركات الأخرى تحت مظلتها.

ووفقًا للإيداع بالوكالة السنوي الذي قدمته جوجل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كان الراتب الأساسي لبيتشاي 2 مليون دولار في عام 2020.

2 مليون دولار لساندر

وفي التسجيل، تذكر Alphabet: "بالنسبة لعام 2020، تطوير القيادة والتعويضات رفعت اللجنة الراتب الأساسي لساندر إلى 2 مليون دولار تقديراً لدوره الموسع كرئيس تنفيذي لشركة Alphabet وجوجل".

إجمالي تعويضاته حوالي 7.4 مليون دولار

وحصل بيتشاي على ما يقرب من 5 ملايين دولار تحت عنوان "جميع التعويضات الأخرى"، ما جعل إجمالي تعويضاته حوالي 7.4 مليون دولار، وقبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، كان الراتب الأساسي لبيتشاي حوالي 6.5 ألف دولار أمريكي في عام 2019، وكانت جميع التعويضات الأخرى في عام 2019 قريبة من 3.3 مليون دولار.

حزمة أسهم

كما تم منح بيتشاي، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet وجوجل، حزمة أسهم بقيمة 240 مليون دولار في عام 2019، وستستحق خيارات الأسهم، وفقًا لإيداع الوكيل، في عام 2023.

لذا فإن قيمة خيارات الأسهم ستعتمد على كيفية أداء جوجل وAlphabet فعليًا في العامين المقبلين.

ماهو متصفح كروميوم ؟

وكروميوم هو متصفح إنترنت مجاني ومفتوح المصدر تابع لشركة جوجل، وتم تطويره أيضاً في عام 2008 بجانب متصفح جوجل كروم.

وكلمة مفتوح المصدر تعني أنه يسمح للمطورين الآخرين بتغيير وإضافة كود المصدر للتعديل على نظام وطريقة عمله، ولكنه في نفس الوقت لا يسمح إلا للمطورين المنتسبين لمجتمع تطوير كروميوم الموثوق بهم.

وهو متصفح سريع التطور، وساهم مهندسو شركة مايكروسوفت في تطويره في بداية عام 2019، لدرجة أن بعض المصادر التقنية أشارت إلى أن شركة مايكروسوفت التزمت بإضافة العديد من التحسينات على متصفح كروميوم والتي بلغ عددها أكثر من 3700 تعديل جديد.

عيوب كروميوم :

كروميوم ليس مثل المتصفحات الأخرى في مزايا الدعم الإضافية، فعلى سبيل المثال لا يمكنه ترميز الوسائط المرخصة مثل تنسيق MP3 و AAC و H.264، وبدون الحصول على ترخيص لن تتمكن من تشغيل هذه الوسائط باستخدام كروميوم.