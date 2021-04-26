وزير النقل: هيئة السكة الحديد بها عناصر إرهابية.. ونطالب بتشريع يجيز فصلهم

جدة - نرمين السيد - تعقيب الوزير جاء على ما آثاره النائب مصطفى بكرى، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان فى هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

وأكد أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينها، قائلا: "كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض".

وأشار إلى أن الحل فى وجود تشريع يفصل هذه العناصر، متابعا: "أى عنصر إرهابى لو قعدناه فى البيت وياخد مرتبه أفضل، لأن بوجوده أعدادههم بتزيد".

واستشهد وزير النقل، بأحد سائقى القطارات، الذى خرج وكتب على الفيس بوك ضد مسلسل "الاختيار 2"، وتهديده بأنه ستكون هناك دماء كثيرة بسبب فض اعتصام رابعة.

وأبدى وزير النقل، تفهمه لكل الملاحظات التى أبداها الأعضاء، مؤكدا أنه سيتم التعامل معها.

واتفق وزير النقل، على ما طرحه النائب هشام حسين، عضو مجلس، بشأن ضرورة وجود سيستم قوى داخل هيئة السكة الحديد لمواجهة الإهمال والفساد.

وقال وزير النقل: "لو مفيش سيستم لن يتم التحكم فى العنصر البشرى"، متابعا: "ملاحظة السيستم جيدة ونسعى لتطبيقها".