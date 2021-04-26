المؤبد لـ 4 متهمين فى خلية بولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.





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