كتع كسح كسل.. برلمانى يصف بعض العاملين فى السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - فاجأ النائب حمادة الجبلاوى، الحضور فى الجلسة العامة بترديده لإحدى العبارات الشهيرة بأحد مسلسلات رمضان، التى وردت على لسان أمير كرارة، فى معرض حديثه عن بعض العاملين فى السكك الحديدية، ممن لا يقدمون أداءات مرضية خلال الفترة الأخيرة.





وقال النائب عن محافظة قنا: "هناك بعض العاملين فى هيئة السكك الحديدية، ينطبق عليهم مقولة (كتع كسح كسل)، فأداءهم ليس مرضيا على الإطلاق، ولا يتناسب مع المطلوب منهم فى مصر الحديثة".

الواقعة الطريفة للنائب حمادة الجبلاوى، مرت دون أن يعترض عليها أحد، ولم يطلب أى من النواب أو رئيس المجلس حذف العبارة من المضبطة، ولم يعاود النائب نفسه التأكيد عليها أو الاستعانة بأى من العبارات الأخرى، ليواصل الحديث عن ضرورة تطوير منظومة السكك الحديدية.

يشار إلى أن وزير النقل كامل الوزير، قد وجه مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذى يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

واستطرد خلال الجلسة العامة: نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال بالعناصر التى تحرض على تعطيل الإنتاج، مشددا: كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل.

وأردف: كما أطالب التعاون فى إزالة الأسواق العشوائية التى تقام فى حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية فى دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلى ووزارة الداخلية.

واختتم: هناك "صبية مدفوعين" من عناصر لاتريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفى النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرين يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التى تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرين يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفى النهاية يتم الإفراج عنهم.