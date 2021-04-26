مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية إلى جمهورية غينيا الاستوائية

جدة - نرمين السيد - قام السفير حاتم حسوبه، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، باستقبال شحنة المساعدات الطبية والإنسانية التى أرسلتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى سلطات غينيا الاستوائية لإغاثة ضحايا التفجيرات التى شهدتها مدينة باتا الشهر الماضى، وذلك فى حضور Pedro Abaga Esono مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصيدلية والمعامل والسفيرة Maricruz Evuna Andeme مدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمهندس سامح محمد علي القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية.





وأكد السفير المصرى فى تصريحاته إلى وسائل الاعلام، دعم مصر لجهود حكومة غينيا الاستوائية لإغاثة المتضررين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وأعرب مسئولو حكومة غينيا الاستوائية عن خالص الشكر والتقدير لمصر وللوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تقديم هذه المساعدات الإنسانية، وكذلك الدعم الذي تقدمه الوكالة لبلادهم منذ سنوات، والمتمثل بشكل رئيسى فى المنح والدورات التدريبية المختلفة التى تساهم فى رفع كفاءة الكوادر الوطنية المختلفة، مشيدين بدور مصر فى دعم الدول الإفريقية الشقيقة.

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