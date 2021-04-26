البرلمان يحيل بيان وزير النقل للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.





وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية فى الهيئة العامة للسكة الحديد. وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكرى، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان فى هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

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