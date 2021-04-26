الوزير: لدينا إخوان بالوزارة.. وسائق هاجم الدولة يوم عرض الاختيار 2

جدة - نرمين السيد - اعترف وزير النقل بوجود مشكلات فى وزارة النقل، قائلا: "لم أقل إننا انتهينا من كافة أعمال التطوير، وأشكر جميع النواب اللذين أيدونى أو من انتقدونى، ويجب ايضاح مسائل تتعلق بأن الاقتراح بوجود كاميرات تقوم بتسجيل الرحلة، هى مطبقة بالفعل، وشريط حادث طوخ حصل عليه كاملا النائب العام".





واستطرد: فيما يخص عدم وجود "سيستم" بالسكك الحديدية، فإننا نتحرك نحو ذلك، وهناك "سيستم" بالفعل ولكن القائمين على تنظيم وتطبيق هذا السيستم لا يقومون بمهامهم على أكمل وجه، والعنصر البشرى لا يزال يحتاج لتطوير سلوكه وخبراته وغيره.

وواصل: أما بخصوص وجود موظفين متطرفين وإخوان فى الوزارة، فهى معلومات صحيحة، ومعروفة من أيام الوزير هشام عرفات، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية أنهم من الإخوان المسلمين، ولكن الوزارات كانت ترفض استقبالهم، ولكن المطلوب تشريع واضح وحاسم يتم استبعاده، فلو لم تكن تلك العناصر مخربة، فهى تساعد على التخريب.

وأضاف: الوزارات لديها موظفين إخوان، ويجب التصرف مع هذا الأمر، لأن سائق القطار محمد سليمان، يوم عرض مسلسل الاختيار 2، كتب على صفحته هجوم شرس على الدولة والمصريين وساند اعتصام رابعة، وهو أحد العناصر الإخوانية الموجودة حتى الآن فى السكك الحديدية، وحذر الدولة من مزيد من الدماء من الآن وحتى شهر أغسطس ذكرى الاعتصام.

وأردف: فيما يخص حادث طريق أسيوط، البحر الأحمر، فإنه جاء بسبب خطأ لا يخص وزارة النقل أبدا، فليس من المعقول أن يسير الوزير خلف كل سائق، لكى يمنعه من السير عكس الاتجاه، وهو ما حدث فى تلك الواقعة، فالسائق توقف فى كافيتريا وبدلا من أن يعود ليأخد "يوتيرن" ويعود لطريقه الصحيح، سار عكس الاتجاه 9 كيلو، ووقع تصادم بقوة 250 كيلو فى الساعة، ووقع الحادث المرير.

وواصل: مطالب النواب تعنى العمل فى كافة الطرق من وجه البحرى وحتى الصعيد، وطريق الصعيد كنا سننتهى منه فى 10 سنوات، ولكن الاعتمادات المالية التى حصلنها عليها تضمن انتهاءه فى عامين.

واختتم: سيتم الانتهاء من تطوير السكك الحديدية بالكامل، فى 2024، وقبل ذلك الموعد هناك أجزاء رئيسية سيتم الانتهاء منها فى 2021، و2022.