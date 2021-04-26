عاجل.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة بدون جمهور

جدة - نرمين السيد - أعلنت الطائفة الإنجيلية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، انعقاد الاحتفال الرسمى للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، ويقتصر الحضور على السادة أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها، وذلك يوم السبت 1 مايو الواحدة والنصف ظهرًا بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التى يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية". وأضاف: "نصلى من أجل سلامة شعبنا العظيم وبلادنا الغالية مصر، وكل بلاد العالم".

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