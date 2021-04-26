سفيرة مصر فى طشقند تقدم أوراق اعتمادها لرئيس أوزبكستان

جدة - نرمين السيد - قدمت السفيرة أميرة فهمى سفيرة مصر فى طشقند أوراق اعتمادها إلى الرئيس شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان، فى مراسم احتفالية شارك فيها نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الخارجية.





وأكد الرئيس الأوزبكى أن مصر شريك هام لأوزبكستان وأن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لأوزبكستان فى سبتمبر 2018 تمخض عنها خارطة طريق للتعاون المستقبلى بين البلدين فى مجالات عديدة على رأسها التجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والمنسوجات والنقل الجوي، منوها بأن انتشار وباء الكورونا أثر بالسلب على معدلات تنفيذ خارطة الطريق.



وفى أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قامت السفيرة بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتهنئته إلى الرئيس الأوزبكى الذى طلب منها بدوره نقل تحياته وتقديره لصديقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكدت السفيرة اعتزازها بالعمل فى أوزبكستان كسفيرة، معربة عن اعتزامها العمل بلا كلل على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الودية، ومشيرة إلى أن العام القادم سيشهد الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.