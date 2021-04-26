جدة - نرمين السيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إلقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بيانا بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد.





وأحال رئيس البرلمان، بيان رئيس مجلس الوزراء، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للانعقاد اليوم بعد انتهاء الجلسة، على أن يتم مناقشة القرار الذى تنتهى إليه اللجنة العامة أمام جلسة البرلمان العامة غدا الثلاثاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يرفع جلساته بعد مد الطوارئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.