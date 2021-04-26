وزير النقل: سائق قطار حالي ينتمي للإخوان حذر الدولة من الدماء غضبا...

اعترف وزير النقل بوجود مشكلات في وزارة النقل، قائلا: "لم أقل أننا انتهينا من كافة أعمال التطوير، وأشكر جميع النواب اللذين أيدوني أو من انتقدوني، ويجب إيضاح مسائل تتعلق بأن الاقتراح بوجود كاميرات تقوم بتسجيل الرحلة، هي مطبقة بالفعل، وشريط حادث طوخ حصل عليه كاملا النائب العام".

واستطرد: "فيما يخص عدم وجود "سيستم" بالسكك الحديدية، فإننا ماضين في ذلك، وهناك "سيستم" بالفعل ولكن القائمين على تنظيم وتطبيق هذا السيستم لا يقومون بمهامهم على أكمل وجه، والعنصر البشري لا يزال يحتاج لتطوير سلوكه وخبراته وغيره".

وواصل: "أما بخصوص وجود موظفين متطرفين وإخوان في الوزارة، فهي معلومات صحيحة، ومعروفة من أيام الوزير هشام عرفات، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية أنهم من الإخوان المسلمين، ولكن الوزارات كانت ترفض استقبالهم، ولكن المطلوب تشريع واضح وحاسم ليتم استبعادهم، فلو لم تكن تلك العناصر مخربة فإنها تساعد على التخريب".

وأضاف: "الوزارات لديها موظفين إخوان، ويجب التصرف مع هذا الأمر، لأن سائق القطار محمد سليمان، يوم عرض مسلسل الاختيار 2، كتب على صفحته هجوم شرس على الدولة والمصريين وساند اعتصام رابعة، وهو أحد العناصر الإخوانية الموجودة حتى الآن في السكك الحديدية، وحذر الدولة من مزيد من الدماء من الآن وحتى شهر أغسطس ذكرى الاعتصام".

وأردف: "فيما يخص حادث طريق أسيوط، البحر الأحمر، فإنه جاء بسبب خطأ لا يخص وزارة النقل أبدا، فليس من المعقول أن يسير الوزير خلف كل سائق، لكي يمنعه من السير عكس الاتجاه، وهو ما حدث في تلك الواقعة، فالسائق توقف في كافيتريا وبدلا من أن يعود ليأخد "يوتيرن" ويعود لطريقه الصحيح، سار عكس الاتجاه 9 كيلو، ووقع تصادم بقوة 250 كيلو في الساعة، ووقع الحادث المرير".

وواصل: "مطالب النواب تعني العمل في كافة الطرق من وجه البحري وحتى الصعيد، وطريق الصعيد كننا لننتهي منه في 10 سنوات، ولكن الاعتمادات المالية التي حصلنا عليها تضمن انتهاءه في عامين".

واختتم: "سيتم الانتهاء من تطوير السكك الحديدية بالكامل، في 2024، وقبل ذلك الموعد هناك أجزاء رئيسية سيتم الانتهاء منها في 2021".