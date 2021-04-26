سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ”هواوي” لتدعيم التحول الرقمي بالقوي...

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة ، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة "هواوي للتكنولوجيا" مصر ، بشأن إقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بوزارة القوي العاملة .

وتقضي مذكرة التفاهم قيام "هواوي" من خلال هذه المبادرة التي تندرج تحت المسئولية المجتمعية للشركة خدمـة متطلبات العمل بوزارة القوى العاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تقديم أجهزة خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحدث التقنيات العالمية لتطوير وتحديث مركز معلومات الوزارة.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة القوى العاملة ، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وعن الشركة فينسنت صن المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر ، بحضور هالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بالشركة ، ووفد من شركة هواوي مصر.

وأكد الوزير فى مستهل كلمته عقب التوقيع ، العلاقة الوطيدة التي تجمع بين "هواوي" مصر وبين وزارة القوى العاملة فى العديد من مجالاتها التى تصب فى مجال التدريب المهني بشكل عام ، والتى تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون حولها في الفترة الماضية ، فضلاً عن الدعم الكامل المقدم لمركز المعلومات بالوزارة ، مشيرا إلي مسئولية الشركة -أيضا- عن مراكز المعلومات على مستوى 27 محافظة ، بما يؤكد التقارب فيما بين الجانبين فى جميع النواحي، لتطوير الأداء والتحول بهم نحو وظائف المستقبل المستحدثة .

كما أكد الوزير أن العلاقة مع هواوي ، دائما متجددة ومبتكرة ، ينتج عنها العديد من الأفكار المستحدثة والتي تثري مجالات العمل بين الطرفين ، ومنها مذكرة التفاهم التي نحن بصدد توقيعها اليوم والتى تعتبر بمثابة ثمرة جيدة فى هذا المجال ، منوها إلي استمرارية التعاون المشترك فيما بين الوزارة والشركة بما يصب فى مصلحة الدولة المصرية .

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل الشركة ، وزملاء العمل من الوزارة على مجهوداتهم المشتركة فى الفترة السابقة والتي كللت بالنجاح وتم بلورته في مذكرات التفاهم التى يتم توقيعها بين الطرفين .

حضر التوقيع من جانب الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة ، وايمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ، وأمام عدوي، وخالد رضوان مستشاري الوزير لصندوق الطوارئ ، ورضا العربي مساعد المستشار المالى ، ومصطفى مجدى باحث بمكتب الوزير ، وكمال عبد السميع مدير الشبكات ، ومحمد كمال بمركز تكنولوجيا المعلومات بالوزارة .

ومن جانب شركة هواوي مصر ، منجالى يانج مدير العلاقات العامة بالشركة ، وأيوب هوانج إدارة العلاقات العامة بالشركة ، وبن ما مدير عام الشؤون العامة والاتصالات.