/628718/اعتقال-طاقم-إيفر-جيفن-رئيس-قناة-السويس-يعلن-مستجدات-المفاوضات

كشف رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة اعتقال طاقم إيفر جيفن، السفينة التي كانت جانحة في قناة السويس.

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أكد حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف.

التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

وأعرب ربيع عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.

كما أوضح الفريق ربيع، أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله

كما شدد رئيس الهيئة، على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود العدد الكافي من البحارة اللازمين لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

الاستجابة لكافة طلبات إيفرجرين

‏والهيئة كانت قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

قناة السويس تدشن الكراكة مهاب مميش

وفي سياق آخر، كانت قد عقدت هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش".ودشن المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات البحرية.

وتعتبر الكراكة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وذلك في ورش الكراكات الرئيسية جوار مبنى الإرشاد الرئيسي للهيئة في محافظة الإسماعيلية.

عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش

وأنهت هيئة قناة السويس عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد في الإسماعيلية، وتم سحبها إلى منطقة الورش جوار مبنى الإرشاد.

دفع كراكات إلى منطقة البحيرات

ودفعت هيئة قناة السويس القاطرات بركة 1، ومساعد 2، ومساعد 3، ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة في عمليات الإنزال بإشراف مهندسي الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية.

وكانت قد وصلت الكراكة مميش صباح السبت، إلى منطقة البحيرات على متن سفينة الشحن الصينية."XIANG-RUI Kou"

وضع خطة الإنزال

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسي إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت علي متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.