/628714/وزير-النقل-تزايد-حوادث-القطارات-بسبب-وجود-عناصر-إخوانبة-بهيئة-السكة-الحديد

أكد كامل الوزير، وزير النقل، وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد، جاء ذلك تعقيب على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

وتابع وزير النقل كامل الوزير،” بالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينهم وكل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض”.

كامل الوزير: قانون لفصل العناصر الإرهابية من الهيئة

وأشار إلى أن الحل في وجود تشريع يفصل هذه العناصر، متابعا،” أي عنصر إرهابي لو قعدناه في البيت وياخد مرتبه أفضل، لأن بوجوده أعدادههم بتزيد”.

وزير النقل: أحد سائقي القطارات هاجم مسلسل الإختيار

واستشهد وزير النقل، بأحد سائقي القطارات، الذي خرج وكتب على الفيس بوك ضد مسلسل "الاختيار 2"، وتهديده بأنه ستكون هناك دماء كثيرة بسبب فض اعتصام رابعة.

وأبدى وزير النقل، تفهمه لكل الملاحظات التي أبداها الأعضاء، مؤكدا أنه سيتم التعامل معها.

واتفق وزير النقل، على ما طرحه النائب هشام حسين، عضو مجلس، بشأن ضرورة وجود سيستم قوي داخل هيئة السكة الحديد لمواجهة الإهمال والفساد.

وقال وزير النقل: لو مفيش سيستم لن يتم التحكم في العنصر البشري، متابعا: ملاحظة السيستم جيدة ونسعى لتطبيقها.