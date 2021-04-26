/628715/مجلس-النواب-يحيل-بيان-وزير-النقل-للجنة-النقل-لإعداد-تقريرها

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

إحالة بيان وزير النقل للجنة لنقل بمجلس النواب

وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجود عناصر إرهابية فى السكة الحديد

وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا،مؤكدا على أن هبالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينها، قائلا:”كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض”.

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جاء هذا بعد إلقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير بيانه على مجلس النواب، لمناقشة وعرض مجهودات الوزارة فى تطوير قطاع النقل والموصلات ،وخاصة السكة الحديد بعد وقوع العديد من الإصابات الفترة الماضية، مؤكدا على وجود عناصر مستهترة بالأمن وسلامة المواطنين،لافتا إلى أن الوزارة أصابها ما اصاب باقى المؤسسات من اهمال .

وجاء فى كلمته اليوم امام مجلس النواب، مؤكدا علي أن ذلك أدي إلي تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وأدي ذلك إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر علي أكثر من 50% منها 40 سنة وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلي عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي ( صحي / فني / ... ) بالإضافة إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام.

كما طالب الفريق كامل الوزير وزير النقل بتعديل قانون “الخدمة” لفصل العناصر المتطرفةوالايثارية والتي تنمتمي إلى جماعات إرهابية .