/628716/النواب-يمنعون-أبو-العينين-من-الحديث-ويعلق-هو-في-اية

شهدت الجلسة العامة بالبرلمان، تعرض وكيل المجلس، النائب محمد أبو العينين، لموقف محرج للغاية، حيث قوبل أثناء بدء الحديث، بموجه من الغضب من قبل النواب، مطالبينه بضرروة الجلوس، لتخطيه دوره فى الكلمة.

موقف محرج لأبو العينين فى مجلس النواب

وبدأ الأمر، عندما منح رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الكلمة للوكيل، محمد أبو العينين، وعندها رفض عدد كبير من الأعضاء، أن يتحدث أبو العينين، قائلين:” حديثه الآن هو تخطي لزملاؤه النواب، بالإضافة إلى أنه يتكلم وقتًا طويلًا”.

أبو العينين للنواب: هو فى اية

وظل النواب فى حالة من الهياج والصراخ رغم وقوف أبو العينين للحديث، ولم يمنح النواب الفرصة لوكيل المجلس فى الحديث والتعقيب على بيان وزير النقل، وهو ما أضطر رئيس المجلس لسحب الكلمة بالفعل من وكيل المجلس وطالبة بالجلوس، وسط حالة من الدهشة من قبل أبو العينين، مرددًا عبارة” هو في اية”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بالبرلمان، والذى يحضرها وزير النقل، الفريق كامل الوزير، حيث يستعرض خطة الوزراة، وما تم تنفيذه بالنسبة لمنظومة النقل فى مصر.

وأعلن وزير النقل خلال حديثه، وضع خطة نوعية لتحسين الخدمة على السكة الحديد من خلال تطوير المنظومة التي تصل أطوالها 10 آلاف كيلو متر طولي.

وأوضح وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أمام جلسة البرلمان اليوم، أن خطة التطوير ترتكز على تطوير العربات والبنية الأساسية، وكذلك وسائل السيطرة على الحركة، وكهربة الإشارات، فضلا عن تطوير العنصر البشري.

وقال وزير النقل،، الفريق كامل الوزير:” هذه الخطة ليس للعاملين في الهيئة دخل فيها، وإنما من خلال مهندسين وشركات متخصصة على أعلى مستوى”.

وأشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، إلى أن الوزارة انتهت من 57 مشروع بالسكة الحديد، موضحا أنه وفقا للموازنة العامة للدولة الجديدة من المقرر الانتهاء من 27 مشروعا بتكلفة إجمالية 132 مليار جنيه.