/628717/نرصد-كواليس-زيارة-المخرج-محمد-سامي-والفنانة-مي-عمر-للبرلمان

شهد مجلس النواب اليوم ، تواجد الفنانة مي عمر ،والمخرج محمد سامي ، وذلك خلال زيارتهم للنائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم .

وحرص المخرج محمد سامي علي التقاط عدد من الصور التذكارية داخل متحف مجلس النواب ، هو وزوجته الفنانة مى عمر ، وذلك بصحبة والدته النائبة صبورة السيد عضو لجنك التعليم .

يذكر ان المخرج محمد سامي يشارك فى دراما رمضان بمسلسل "نسل الأغراب" وهو بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، منة فضالي، أحمد داش، مي عمر.

وجدير بالذكر أن وزير النقل كامل الوزير، قد وجه خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذي يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

وأضاف خلال الجلسة العامة: نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال بالعناصر التي تحرض على تعطيل الإنتاج، مشددا: كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل .

واستطرد: كما أطالب التعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية.

وتابع: هناك "صبية مدفوعين" من عناصر لاتريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرين يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرين يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم.