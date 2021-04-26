/628719/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-قبل-مواجهات-اليوم-الأثنين

يستعد فريق ليسترسيتي مباراته أمام فريق كريستال بالاس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة.

يستعرض موقع دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة من إصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق مانشستريونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. اتحاد الكرة يعلن عدم تأجيل أي مباراة في الدوري يقع فريق ليسترسيتي المركز الثالث برصيد 59 نقطة من إصل32 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 58 نقطة من إصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل وست هام المركز الخامس برصيد 55 نقطة من أصل 33 نقطة خاضها الفريق. يقع ليفربول المركز السادس برصيد 54 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع توتنهام المركز السابع برصيد 53 نقطة من أصل 33 نقطة خاضها الفريق. يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 52 نقطة من أصل 32 مواجهة خاضها الفريق. يقع ليدز يونايتد المركز التاسع برصيد 74 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع أستون فيلا المركز الـ11 برصيد 45 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفريق. يحتل وولفرهامبتون المركز الـ12 برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع كريستال بالاس المركز الـ13 برصيد 38 نقطة من أصل 31 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق بيرنلي المركز الـ14 برصيد 36 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع ساوثهامبتون المركز الـ15 برصيد 36 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ16 برصيد 36 نقطة من اصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع برايتون المركز الـ17 برصيد 34 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق فولهام المركز الـ18 برصيد 27 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع ويست بروميتش المركز الـ19 برصيد 25 نقطة من اصل 33 مباراة خاضها الفريق. يقع في المركز الأخير فريق شيفليد يونايتد برصيد 17 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي

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