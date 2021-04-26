/628720/تعرف-علي-موعد-عودة-علي-معلول-لتدريبات-الأهلي

اقترب عودة علي معلول لاعب النادي الأهلي إلي التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمه، حيث غاب اللاعب عن الملاعب خلال الفترة السابقة، وذلك بسبب تعرضةللإصابة والتي ابعدته لفترة طويلة.

وعانى معلول من إصابة قوية بتمزق فى العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأثنين

وأنهى على معلول البرنامج التأهيلي الذى خضع له الفترة الماضية وبات جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، ولكن ينتظر القرار المهائي من طبيب منتخ تونس.

موعد المباراة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق المصري البورسيعدي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقط، حيث تعتبر هذا اللقاء من المواجهات الهامه والمنتظره لدي جماهير الفريقي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح المارد الأحمر، في بطولة الدوري الممتاز.

ويعلق أيمن الكاشف على مباراة الأهلي و المصري في إطار منافسات الدوري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورت بعد أن أعلن المعلق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، يأتي هذا بعد أن تولى أحمد شوبير مهمة التعليق على مباراة إنبي في الدوري الممتاز التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري على إنبي بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور 16 من كأس مصر وفاز بهدف نظيف.