/628722/سناء-السعيد-تطالب-وزير-النقل-بإنهاء-تكرار-حوادث-القطارات-وتحمل-المسئولية-السياسية

طالبت النائبه سناء السعيد، عضو مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، بحضور الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، لإلقاء بيانه بشأن خطة تطوير السكك الحديدية ، بإنهاء تكرار الحوادث وتحمل المسئولية السياسية.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

وأضافت "السعيد" أنه على الرغم من زيادة المخصصات لوزارة النقل لتحسين الخدمه نجد عكس ذلك وزيادة الحوادث في العام ٢٠١٩عن العام ٢٠١٨حسب تقرير الجهازالمركزي للتعبئه والإحصاء، مشيرة إلى أنه لو هناك عناصر ارهابية بالسكة الحديد حسب ماتحدث نائب من قبل ، فأين المحاسبة؟ ولماذا نعرض حياة الناس للخطر ويزداد الدماء علي الاسفلت بحوادث السيارات والاتوبيسات والقطارات ؟

وأكدت عضو مجلس النواب ، أنه لابد من المحاسبة السياسية وتحمل مسئولية ما يحدث لأرواح المواطنين البسطاء.

وزير النقل يعرض خطة تطوير الووزارة امام البرلمان

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الإثنين ، حضور الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، لعرض خطة تطوير السكك الحديديه عقب تكرار أزمة حادثي قطار سوهاج والقليوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

اقرأ أيضا:النواب يمنعون أبو العينين من الحديث.. ويعلق: هو في اية

و أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد، جاء ذلك تعقيب على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

كما طالب بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذي يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

طالب التعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية