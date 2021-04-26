/628724/سولاف-درويش-فصل-الموظف-متعاطي-المخدرات-أصبح-ضرورة-ملحة

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة اللجنة لمشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الأستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

سولاف درويش يؤكد على ضرورة تعديل المادة الثانية من مشروع القانون

وأشارت عضو مجلس النواب، سولاف درويش، خلال البيان الصادر لها، إلى ضرورة تعديل المادة الثانية من مشروع القانون؛ ليتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها في القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على ضرورة منح مهلة تصل لـ24 ساعة بدلا من تلك المنصوص عليها في القانون، بشأن طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في "ذات اليوم".

سولاف درويش تؤكد على ضرورة التوافق مع قانون الخدمة المدنية

وأكدت البرلمانية على ضرورة التوافق مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمدة التي يجب ان تظهر خلالها نتيجة العينة التأكيدية بما لايزيد على ثلاثة اشهر.

هذا وتنعقد الآن الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بحضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير، للحديث عن آخر التطورات الحاصلة فى المنظومة.

وأكد وزير النقل خلال حديثه، على أن هناك لائحة جديدة لتغليط العقوبة لتصل إلى فصل متعاطي المخدرات تماما من الخدمة، وأنه قد تم بفضل تلك الإجراءات تخفيض نسبة المتعاطين 1%، بما يعني 400 عامل بدلا من 5% اللي كانت 2000عامل بهيئة السكك الحديدية.