/628725/مدبولي-بالبرلمان-مصر-من-الدول-القليلة-في-العالم-التي-حققت-نمو-إيجابي-بالعام-المالي-الماضي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي على أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في انخفاض معدلات النمو، وكذلك في انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها.

مصطفى مدبولي: مصر تمر بالظروف الصعبة بقوة وصلابة

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الإثنين، لافتا إلى أن إرادة الله العلى القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، موضحاً أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسي في نجاح مصر في البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفى قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية.

مصطفى مدبولي:مصر من الدول القليلة التي حققت نمو إيجابي

فيما دعا الدكتور مصطفي مدبولي الجميع إلى الفخر بأن مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التي حققت معدل نمو إيجابي في العام المالي الماضي، وفقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتي توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابي للنمو في العام المالي القادم.

رئيس المجلس يحيل بيان وزير النقل للجنة المختصة

هذا وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

وأكد أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينه، قائلا:كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض.