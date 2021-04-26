رئيس حزب مصر الحديثة يفتتح مقرًا جديداً للحزب في دمياط

/628726/رئيس-حزب-مصر-الحديثة-يفتتح-مقرا-جديدا-للحزب-في-دمياط

افتتح الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، مقر الحزب الجديد بمحافظة دمياط، في حضور عدد من قيادات الحزب علي رأسهم، الامين العام اللواء أحمد فهمى، النائب على العساس عضو مجلس النواب، أحمد الشعراوى أمين مساعد المحافظة، ومنى المنشى أمين المرأة.

خدمة المواطن ورفع مستوي الخدمات المقدمة له

وقال وليدعبس، خلال بيان له، أن حزب مصر الحديثة يسعى دائمًا للتوسع في مقراته على مستوى الجمهورية، بما يمكنه من تنفيذ مهامه في خدمة المواطنين والتفاعل مع القضايا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال التدريب واستقبال شكاوى المواطنين، والاستمرار في العمل الخدمي، في الإطار التنظيمي للحزب.

تقديم خدمة اجتماعية مرموقه تليق بالمواطنين

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة وليد دعبس ، أن أمانة الحزب بدمياط ستسعى في كافة الاتجاهات بالتعاون مع المحافظة للتصدي بشكل فعلى للمشاكل الموجودة بالمحافظة، وتقديم خدمة مجتمعية مرموقة تليق بأهالي المحافظة؛ انطلاقا من الدور المجتمعي الواضح للحزب في تلبية كافة احتياجات المواطنين.

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وتجدر الاشارة إلى ان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا،مؤكدا على أن هبالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينها، قائلا:”كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض”،مؤكدا على وجود عناصر ارهابية فى هيئة السكة الحديد .

جاء هذا بعد إلقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير بيانه على مجلس النواب، لمناقشة وعرض مجهودات الوزارة فى تطوير قطاع النقل والموصلات ،وخاصة السكة الحديد بعد وقوع العديد من الإصابات الفترة الماضية، مؤكدا على وجود عناصر مستهترة بالأمن وسلامة المواطنين،لافتا إلى أن الوزارة أصابها ما اصاب باقى المؤسسات من اهمال .