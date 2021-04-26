/628727/وزيرة-التجارة-جهاز-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة-ساهم-في-تشغيل-عدد-كبير-من-الشباب

عقدت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء إبراهيم المصري، اجتماعا لمناقشة ومتابعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشغيل الشباب ومدى مردودها على رفع قيمة روح الولاء والانتماء للوطن بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

نيفين جامع: الجهاز ساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي تم إنشاؤه في أبريل عام ٢٠١٧ يخدم جميع فئات المجتمع الحاصلين على مؤهلات عليا وغير الحاصلين، لافته إلي أن الجهاز ساهم في تشغيل عدد كبير من الشباب والأسر المنتجة.

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وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وجاء تعقيب الوزير على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا،مؤكدا على أن هبالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينها، قائلا:”كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض”.

جاء هذا بعد إلقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير بيانه على مجلس النواب، لمناقشة وعرض مجهودات الوزارة فى تطوير قطاع النقل والموصلات ،وخاصة السكة الحديد بعد وقوع العديد من الإصابات الفترة الماضية، مؤكدا على وجود عناصر مستهترة بالأمن وسلامة المواطنين،لافتا إلى أن الوزارة أصابها ما اصاب باقى المؤسسات من إهمال.

وطالب وزير النقل، الفريق كامل الوزير بضرورة تعديل قانون “الخدمة “ لفصل العاملين الذين ينتمون لعناصر متطرفة وايثارية،مؤكدا على أن السكة الحديد بها العديد من العناصر الارهابية التي تنمتمي لجماعات ارهابية .