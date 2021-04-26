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/628728/مدبولي-تهديدات-أمننا-القومي-تقابل-بعيون-يقظة من-رجال-القوات-المسلحة-والشرطة

03:45 م - الإثنين 26 أبريل 2021

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الجميع يدرك أنه في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لاتزال تعاني منها المنطقة، نجد من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، مضيفاً أننا لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض.

مصطفى مدبولي: تهديدات الأمن القومي تقابل بعيون يقظة

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الإثنين، مؤكدا أن هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشدداً على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

مصطفى مدبولي: الدولة تبذل جهود كبيرة للحفاظ على مقدراتها

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في انخفاض معدلات النمو، وكذلك في انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها.

رئيس المجلس يحيل بيان وزير النقل للجنة المختصة

هذا وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

وأكد أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينه، قائلا:كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض.