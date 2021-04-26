تفاصيل المشاحنات.. روسيا ترد بالمثل وتطرد دبلوماسي إيطالي

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أعلنت الخارجية الروسية، طرد دبلوماسي إيطالي ردًا على خطوة مماثلة من جانب روما، مؤكدة أن موسكو طردت دبلوماسيا إيطاليا واحدًا.

مذكرة تتضمن إعلان مساعد الملحق

وذكر بيان - صدر عن الوزارة نقلته قناة روسيا اليوم، الإخبارية، أنه "تم فى 26 أبريل الجارى توجيه دعوة إلى السفير الإيطالى لدى موسكو بى. تيراتشانو لزيارة وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة تتضمن إعلان مساعد الملحق لشئون الدفاع لدى السفارة الإيطالية فى روسيا الاتحادية كا.باتشيفيتشي شخصية غير مرغوب فيها ردا على الأعمال غير الودية وغير المبررة بالكامل من قبل السلطات الإيطالية تجاه الملحق العسكرى لدى السفارة الروسية فى روما.

وأفاد البيان: "بأنه من الضرورى أن يغادر الموظف المذكور أعلاه الأراضى الروسية خلال الساعات الـ24 المقبلة".

طرد الملحق البحرى الإيطالى

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الاثنين، عن أسفها لقرار موسكو طرد الملحق البحرى الإيطالى لديها، واصفة القرار بأنه غير عادل ولا أساس له.

وقالت الخارجية الإيطالية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية: "علمنا بأسف عميق قرار الاتحاد الروسى طرد الملحق البحري بالسفارة الإيطالية في موسكو مع إمهاله 24 ساعة للمغادرة.. نحن نعتبر القرار لا أساس له وغير عادل لأنه انتقام من إجراء مشروع اتخذته السلطات الإيطالية دفاعا عن أمنها".

القبض على ضابط البحرية الإيطالية

وكانت إيطاليا قد طردت مؤخرا اثنين من مسؤولى السفارة الروسية بعد أن تم القبض على ضابط البحرية الإيطالية، والتر بيوت، وهو يسلم أحدهما أسرارًا عسكرية.

الأسد يطلع بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

وفي سياق آخر، أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان للرئاسة الروسية أن الرئيسين بحثا أثناء المكالمة التي بادر إليها الجانب السورى، "القضايا الملحة من الأجندة الثنائية، وخاصة آفاق تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة عدوى كورونا، بما في ذلك توريدات للقاحات الروسية".

الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا

وذكر البيان ، أن الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على ما تقدمه للشعب السوري من "الدعم الشامل والمساعدة".

وتابع الكرملين أن تبادل الآراء بين الرئيسين حول الوضع في سوريا ركز على "الدفع بعملية السلام السورية ضمن إطار أنشطة اللجنة الدستورية".

وبحسب البيان، فقد أطلع الأسد بوتين على سير التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في شهر مايو المقبل.

كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات.