أسامة ربيع ينفى اعتقال طاقم السفينة EVER GIVEN

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كل سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كل الأطراف.





وأعرب الفريق ربيع عن أمله فى أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب فى ظل التسهيلات الكبيرة التى قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهما للظروف المحيطة فى ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحرى.

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كل المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية فى مثل تلك الحالات.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحا عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفى ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائى على السفينة وما تحمله من بضائع.

جدير بالإشارة، أن الهيئة كانت قد استجابت لكل الطلبات التى قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.