أسامة ربيع ينفى اعتقال طاقم السفينة EVER GIVEN

وأعرب الفريق ربيع عن أمله فى أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب فى ظل التسهيلات الكبيرة التى قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهما للظروف المحيطة فى ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحرى.
وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كل المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية فى مثل تلك الحالات.
وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحا عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفى ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائى على السفينة وما تحمله من بضائع.
جدير بالإشارة، أن الهيئة كانت قد استجابت لكل الطلبات التى قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.
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