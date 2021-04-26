بالأسماء- وزير الأوقاف يعتمد 358 ألف جنيه للفائزين بالمسابقة الثقافية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على النحو الآتى:

أولًا: أسماء الفائزين فى الفرع الأول: (أحكام التلاوة ومقاصد السور)، وعددهم: (83) من بينهم ثلاث واعظات وهم :

1) رأفت عبد الستار سيد أحمد الخطيب الغربية خطيب مكافأة عشرة آلاف جنيه

2) السعيد مصطفى يوسف خلف مطروح إمام وخطيب سبعة آلاف جنيه

3) إبراهيم محمد شعبان زيدى أسيوط إمام وخطيب خمسة آلاف جنيه

4) مصطفى محمد مصطفى عبدالله كفر الشيخ إمام وخطيب خمسة آلاف جنيه

5) محمد جمعه محمد أحمد الشرقية إمام وخطيب خمسة آلاف جنيه

6) محمود حافظ محمود الذهبى الغربية إمام وخطيب خمسة آلاف جنيه

7) نصر السيد نصر طه متولى الجيزة إمام وخطيب خمسة آلاف جنيه

8) مروان يحيى صديق عبد الفضيل الفيوم إمام وخطيب ألف جنيه

9) بطل حلمى رمضان عبد العال بنى سويف خطيب مكافأة ألف جنيه

10) حامد إبراهيم السيد تركية الغربية إمام وخطيب ألف جنيه

11) محمد أحمد السيد أحمد الجد الدقهلية إمام وخطيب ألف جنيه

12) محمود صابر محمد بسيونى البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

13) خالد شحات سيد عبد الكريم بنى سويف خطيب مكافأة ألف جنيه

14) الشاذلى حجاج عبدالباسط أحمد الأقصر إمام وخطيب ألف جنيه

15) حمدى محمد على عبدالعظيم المنيا إمام وخطيب ألف جنيه

16) إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم عبدالله الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه

17) كامليا محمد كامل إسماعيل الجيزة واعظة ألف جنيه

18) أحمد عبد المنعم على الغنام البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

19) أحمد محمد مصطفى صبرة الشرقية إمام وخطيب ألف جنيه

20) ياسر شعبان محمد خطاب كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه

21) عبد النبى على مرسى عبود الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه

22) محمود محمد عزوز طلبه بنى سويف إمام وخطيب ألف جنيه

23) محمد عبد البديع لطفى على الدقهلية إمام وخطيب ألف جنيه

24) رضوان فاروق محمود النحراوى الغربية إمام وخطيب ألف جنيه

25) فولى توفيق عبداللاه عبدالله المنيا إمام وخطيب ألف جنيه

26) حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج إمام وخطيب ألف جنيه

27) عبدالرازق محمد عبدالرازق سالم الدقهلية خطيب مكافاة ألف جنيه

28) رفيق إبراهيم عبداللطيف محمد كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه

29) جمال سيد إمام مشرف الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه

30) إبراهيم رجب كريم محمد الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه

31) أحمد محمد أحمد بلابل المنوفية إمام وخطيب ألف جنيه

32) محمد بكرى محمد عبد العظيم الفيوم إمام وخطيب ألف جنيه

33) محمد عيد خضر عيد خضر الفيوم خطيب مكافأة ألف جنيه

34) عباس أحمد عباس قرنى بنى سويف إمام وخطيب ألف جنيه

35) ابراهيم محمود أحمد الرفاعى الغربية إمام وخطيب ألف جنيه

36) صبرى عبدالباقى سلامة علام المنوفية إمام وخطيب ألف جنيه

37) حسنى السيد أحمد يوسف قنا إمام وخطيب ألف جنيه

38) عبد الفتاح محمد محمد على الشبل القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه

39) محمد أبو الفتوح حسين السيد القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه

40) ايناس محمد عصمت جعفر الجيزة واعظة ألف جنيه

41) أحمد عبد العاطى مصطفى نصار المنوفية إمام وخطيب ألف جنيه

42) عوض فضيلة عوض فضيلة مبارك البحيرة خطيب مكافاة ألف جنيه

43) السيد محمد عبدالمنعم مصطفى الدقهلية إمام وخطيب ألف جنيه

44) أحمد ربيع محمد محمد المنيا إمام وخطيب ألف جنيه

45) السيد عبدالسميع السيد عبدالسميع الغربية إمام وخطيب ألف جنيه

46) راوية عبد المنعم محمد خليل الجيزة واعظة ألف جنيه

47) إبراهيم رمضان رمضان السيد البسيونى بورسعيد إمام وخطيب ألف جنيه

48) أنور السيد أحمد عبد الفتاح محمد غنام القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه

49) فرج محمد السيد عبد الغفار محمد البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

50) أمين عبد الحميد أمين الشرقية إمام وخطيب ألف جنيه

51) تامرمحمد ندا إسماعيل كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه

52) محمد أحمد محمود حسن أسيوط خطيب مكافاة ألف جنيه

53) محمود عادل السيد شوازلى البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

54) سامح محمد حبيب عوض الله الشرقية خطيب مكافأة ألف جنيه

55) السيد سلامة سلامة شاهين الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه

56) بلال أحمد عبد المجيد محمد عرابى القليوبية خطيب مكافأة ألف جنيه

57) ياسر سمير عبد التواب زاهر أسيوط خطيب مكافأة ألف جنيه

58) أحمد محمد أحمد ممد أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه

59) طه مهدى مبروك عبدالبصير القاهرة إمام وخطيب ألف جنيه

60) محمد رشاد محمد النجار الغربية إمام وخطيب ألف جنيه

61) مصطفى عمر إبراهيم عامر الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه

62) سيد أحمد عبدالعظيم سيد أحمد شرف المنوفية إمام وخطيب ألف جنيه

63) أحمد حمدى داود محمد مطروح إمام وخطيب ألف جنيه

64) جمال قطب محمد قريطنه كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه

65) حسين أحمد حسين كامل يوسف البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

66) محمود أحمد عبد الحميد متولى أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه

67) محمد عبد الهادى رمضان عبدالهادى البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

68) كريم مسعود يونس مسعود البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

69) محمود محمد محمد الدناصورى القاهرة إمام وخطيب ألف جنيه

70) سعد عبدالحميد حسن سعد القاهرة إمام وخطيب ألف جنيه

71) عبدالعاطى مهدى عبدالعاطى مسعود الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه

72) أحمد يونس أحمد عبدالغنى القاهرة إمام وخطيب ألف جنيه

73) شريف عامر عبد الفتاح أحمد الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه

74) صبرى عبد الفتاح عبد الحليم جمعه البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

75) حمدى عبد العظيم السيد بدوى البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

76) السيد السعيد على الغبارى الغربية إمام وخطيب ألف جنيه

77) محمد صلاح عبد الوهاب عبد الغنى بنى سويف إمام وخطيب ألف جنيه

78) السيد سمير السيد محمد المهدى الدقهلية إمام وخطيب ألف جنيه

79) عماد حمدى محمد منصور القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه

80) علاء حسن حمدى على المنيا إمام وخطيب ألف جنيه

81) محمد أحمد شحاتة حبيب البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

82) حامد رضوان عبد الله فرج البحيرة خطيب مكافأة ألف جنيه

83) أحمد صلاح رزق دردير البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

ثانيًا: أسماء الفائزين فى الفرع الثانى : ( الثقافة الفقهية) ، وعددهم: (71 ) ، من بينهم ثلاث واعظات :

إبراهيم محمد نجم الدين إبراهيم المنيا إمام وخطيب عشرة آلاف محمد عابدين كامل محمد الشرقية إمام وخطيب سبعة آلاف محمود أحمد على سيد أسيوط إمام وخطيب خمسة آلاف أحمد عبدالهادى على محمد الإسماعيلية إمام وخطيب خمسة آلاف أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح القليوبية إمام وخطيب خمسة آلاف مصطفى عبدالقادر عبد الماجد صالح أسوان إمام وخطيب خمسة آلاف محمد ماهر منسى على القرم البحيرة إمام وخطيب خمسة آلاف عبدالله إبراهيم جمعه عبدالجواد أسوان إمام وخطيب ألف جنيه منصور مصطفى منصور خلف الله سوهاج إمام وخطيب ألف جنيه الحسين عبداللطيف محمد خضر الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه عبد الدايم سلامه عبد الدايم كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه نور عبد البديع حسين محمود الشرقية إمام وخطيب ألف جنيه محمد يوسف عبدالسلام فرار الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه محمود حسن محمود حسن أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه طاهر مصطفى عبد النبى عبدالعزيز بنى سويف إمام وخطيب ألف جنيه عبد الرحيم زكريا سليمان سليمان دمياط إمام وخطيب ألف جنيه بلال محمد رمضان محمد الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه محمود محمد احمد محمد الشرقية إمام وخطيب ألف جنيه محمد أحمد محمد عمر الغربية إمام وخطيب ألف جنيه محمد فتحى رمضان عطية الفيوم إمام وخطيب ألف جنيه محمد أحمد محمد الشنبارى الغربية إمام وخطيب ألف جنيه على عبداللطيف حبيب خليف البحر الأحمر إمام وخطيب ألف جنيه رشاد السعيد إبراهيم التلبانى دمياط خطيب مكافأة ألف جنيه نصر محمد عبدالموجود محمد القاهرة إمام وخطيب ألف جنيه حسن أحمد سليمان سالم أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه عبدالرحمن السيد عبدالوهاب بنى سويف إمام وخطيب ألف جنيه عبد الوهاب جمال محمود الأسطى دمياط إمام وخطيب ألف جنيه أيمن سعد محمد على يسن القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه محمود أحمد سيد أبوالشيخ المنيا إمام وخطيب ألف جنيه صفاء محمد صبرى سعود الغربية واعظة ألف جنيه فايز فاروق زكى حسين البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه محمد عبد السلام قطب مهينه البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه أحمد إبراهيم جابر حبيب البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه يحى عبد العاطى السيد عبد العاطى البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه عمر جابر أحمد أمين القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه محمد فتحى عبد الناصر حسين القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه عامر أحمد محمد عبدالعزيز كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه أحمد سعيد أبوزيد المنوفية إمام وخطيب ألف جنيه مصطفى السعدنى الصاوى البنبى الغربية إمام وخطيب ألف جنيه عاصم محمد عيد حسانين المنيا إمام وخطيب ألف جنيه جمال عبدالحميد حسن الشورة الغربية إمام وخطيب ألف جنيه محمد الغنام على البدوى دمياط إمام وخطيب ألف جنيه عبد الحميد محمد إبراهيم السنهورى البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه محمد عبد الصادق محمد عبد الصادق الدقهلية خطيب مكافأة ألف جنيه عبد العزيز محمد عبد الجواد محمد أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه نعيم عبد العزيز نعيم عابد البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه محمد صلاح محمد أحمد البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه محمد عبدالحميد رجب صالح المنيا إمام وخطيب ألف جنيه أحمد سعد يوسف فراج البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه مصطفى عبد النبى إبراهيم محمد القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه بلال يونس أحمد على مطروح إمام وخطيب ألف جنيه محمد رضوان سيد محمد المنيا إمام وخطيب ألف جنيه على عيد أحمد حسين أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه محمود صالح محمود محمد بنى سويف إمام وخطيب ألف جنيه السيد سعيد السيد متولى شمال سيناء إمام وخطيب ألف جنيه محمد حسين محفوظ بلال كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه ياسر السيد بيومى السيد القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه محمد سعد هديه قنا إمام وخطيب ألف جنيه الحسن أحمد محمد رمضان الأقصر إمام وخطيب ألف جنيه أحمد مصطفى سعد محمد الأقصر إمام وخطيب ألف جنيه عبد الحق على ابو ضيف عبد الحق سوهاج إمام وخطيب ألف جنيه محمد على العليمى خالد المنوفية خطيب مكافأة ألف جنيه على محمد متولى عمارة المنوفية إمام وخطيب ألف جنيه محمد السيد محمد عوضين الدقهلية إمام وخطيب ألف جنيه العادلى حسن عبدالرحمن محمد الأقصر إمام وخطيب ألف جنيه محمود محمد عبدالحميد رمضان الدقهلية إمام وخطيب ألف جنيه أحمد محمد عبد النعيم فرج أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه محمود محمد أمين جاب الله الفيوم إمام وخطيب ألف جنيه مرفت السيد مرسى عجور الغربية واعظة ألف جنيه انجبار محمد محمد أبو موسى المنوفية واعظة ألف جنيه

ثالثًا: أسماء الناجحين فى الفرع الثالث: (مخاطر الإلحاد )، وعددهم: ( 39 )، من بينهم ثلاث واعظات، وهم :

ماجدة محمود يوسف محمد الإسكندرية واعظة عشرة آلاف عبد الله حسين محمد قناوى أسوان إمام وخطيب سبعة آلاف محمد السيد إبراهيم حنفى كفر الشيخ إمام وخطيب خمسة آلاف أحمد فوزى محمد الشاعر الغربية إمام وخطيب خمسة آلاف رأفت عبد العاطى حسن أحمد كفر الشيخ إمام وخطيب خمسة آلاف بسيونى عطية محمد جويلى الإسكندرية خطيب مكافأة خمسة آلاف فارس خالد محمد حماد القليوبية إمام وخطيب خمسة آلاف كمال الدين شوقى كمال الحوفى البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه بدير مسعد بدير العزب أبو قاسم الغربية إمام وخطيب ألف جنيه عبد الرحمن أحمد محمد عتمان البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه عمرو محمد عبد المنطلب عبد الحليم البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه عبد الله فرج حماد محمد النقيب الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه بلال محمد رمضان محمد البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه السيد عبد الصمد على إبراهيم شمال سيناء إمام وخطيب ألف جنيه محمد حامد عيسى بدر البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه أحمد طلعت عبد الرحمن الفيوم إمام وخطيب ألف جنيه محمد على أبو الوفا جاد الرب الأقصر إمام وخطيب ألف جنيه محمد عبد السميع أحمد ابو القاسم سوهاج إمام وخطيب ألف جنيه علاء صبرى عبد السلام ابو زيد البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه أحمد ناجى أبو النور إمام القاضى القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه عيد عيد السيد محمد دمياط إمام وخطيب ألف جنيه سعيد منصور السعيد السعدى الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه سحر شعبان سنوسى كريم القاهرة واعظة ألف جنيه محمود السعيد فرحات محمود القاهرة إمام وخطيب ألف جنيه حسين عبدالستار عبدالرحيم حسين الأقصر إمام وخطيب ألف جنيه سعيد صابر محمد فتح الله كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه حسام فرحات عبد الستار فرج المنوفية إمام وخطيب ألف جنيه محمد سعد حسين على بنى سويف إمام وخطيب ألف جنيه عبدالمنعم محمد عبدالمنعم كفر الشيخ إمام وخطيب ألف جنيه محمد أحمد زين خليفه أسيوط إمام وخطيب ألف جنيه محمد موسى واصف حسين الغربية إمام وخطيب ألف جنيه إيهاب عبدالرحمن عبد الحفيظ عبدالرحمن القليوبية إمام وخطيب ألف جنيه عادل محمد حسين محمد القاهرة إمام وخطيب ألف جنيه محمود محروس على خمخم الإسكندرية إمام وخطيب ألف جنيه رضا إبراهيم محمد محمد المنيا خطيب مكافأة ألف جنيه مصطفى مجدى عبد القادر عبد الحافظ الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه بهاء عبدالعزيز إبراهيم محمد الإسماعيلية إمام وخطيب ألف جنيه أمين عبدالحميد السعدى أحمد الأقصر إمام وخطيب ألف جنيه آمال جابر كامل موسى المنيا واعظة ألف جنيه

رابعًا : أسماء الفائزين فى الفرع الرابع (علم النفس وعلم الاجتماع)، وعددهم : ( 10)، وهم :

إبراهيم محى محمد الشعشاعى الغربية إمام وخطيب عشرة آلاف جنيه اسامة عبد الحفيظ سالم عارف أسيوط إمام وخطيب سبعة آلاف جنيه أحمد عادل أحمد محمد سوهاج إمام وخطيب خمسة آلاف حجازى أحمد فتح الباب أحمد بنى سويف إمام وخطيب خمسة آلاف محمد محمد إسماعيل ملكة البحيرة إمام وخطيب خمسة آلاف عصام عبد الصالحين محمد على سوهاج إمام وخطيب خمسة آلاف محمد السيد أحمد جمعه كفر الشيخ إمام وخطيب خمسة آلاف محمد إبراهيم على محمد الشرقية إمام وخطيب ألف جنيه يوسف محمد محمد على الجيزة إمام وخطيب ألف جنيه عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد البحيرة إمام وخطيب ألف جنيه

خامسًا : أسماء الفائزين فى الفرع الخامس (وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية) ،وفق درجة النجاح التى حققها كل منهم، وعددهم: ( 11 ) من بينهم واعظتان ، وهم :