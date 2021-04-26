مركز القاهرة يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لمراكز التدريب...

شارك السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام، وذلك في إطار اضطلاع مركز القاهرة بمهام سكرتارية الرابطة منذ يناير ٢٠١٧، وهو أول مركز عربى وأفريقي يتولى هذه المسئولية.

ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عقد المؤتمر السنوي السادس والعشرين للرابطة في نوفمبر هذا العام في بنغلاديش بعد أن كان قد تم تأجيله لمدة عام نتيجة لظروف جائحة كورونا.

كما استعرض مدير مركز القاهرة، بناء على طلب أعضاء اللجنة، تجربة مصر في تنظيم النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بشكل افتراضي عبر منصة إلكترونية تفاعلية مع حضور المشاركين من مصر وجهاً لوجه، مشيراً إلى مشاركة ١٩ من رؤساء دول وحكومات أفريقيا في النسخة الثانية من منتدى أسوان من خلال رسائل مسجلة بالاضافة إلى مشاركة ٨٠٠ شخص في جلسات المنتدى عبر المنصة الإفتراضية.

هذا وقد أشاد أعضاء اللجنة بالنسخة الثانية من منتدى أسوان من الناحية التنظيمية والموضوعية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من هذه التجربة عند عقد المؤتمر السنوي للرابطة ومن خبرات مركز القاهرة في تنظيمه للمنتدى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة تأسست عام ١٩٩٥ وتشمل في عضويتها المراكز والمؤسسات العاملة فى مجالات البحوث والتدريب على عمليات حفظ السلام، وذلك بهدف تسهيل التواصل وتبادل الخبرات فيما بينها، وسبق أن استضافت مصر المؤتمر السنوي للرابطة في سبتمبر عام ٢٠١٧.