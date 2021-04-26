مصر تدرج كبار قيادة ”الإخوان” على القائمة الرسمية للإرهابيين

أدرجت الحكومة المصرية 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات، حيث أدرجت كبار قادة "الإخوان" على القائمة الرسمية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة والجهات المختصة إدراج أحكام إرهابيين في قضية "اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، وتضمن 35 شخصا في القضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة.
وقررت أيضا إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصا في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم.
وجاء ضمن المدرجين على القائمة الرسمية للإرهابيين خيرت الشاطر ومحمد بديع.
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