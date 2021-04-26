/628729/مصطفى-سالم-وزير-النقل-الحالي-الأكثر-تلقيا-للدعم-السياسي-والمالي

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنةبمجلس النواب، خلال كلمتة بجلسة المجلس المنعقدة اليوم بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنة بثمن جهود التطوير التي تقوم بها الحكومة تجاة محاولة تطوير هيئة السكة الحديد ولكن علي جانب آخر أنا شخصيا بعتبر وزير النقل الحالي هو أكثر وزراء النقل حظا لانة يلقي دعم سياسي ومالي غير مسبوق من الدولة.

موازنة العام المالي القادم للسكة الحديد واضاف النائب مصطفي سالم، أن موازنة العام المالي القادم تتضمن خسائر متوقعة صفر لهيئة السكة الحديد والتي كانت تبلغ سابقا ١٣ مليار جنية سنويا ويرجع ذلك لقيام الدولة بفض تشابكات مالية السكة الحديد تبلغ حوالي ١٠٠ مليار جنية كانت تكلفت فوائدها سنويا حوالي ١٣ مليار جنية فضلا عن تحمل الدولة لمبلغ ٥.٥ مليار جنية فرق تكلفة تقديم الخدمة وبناء علية ننتظر انطلاقة كبيرة وواضحة للهيئة خلال المرحلة المقبلة .

شعار السلامة أولا

وتابع النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ،عن أن شعار السلامة اولا هو شعار كافة وسائل النقل في كل دول العالم ولذلك اري ضرورة قيام وزارة النقل بوضع خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوي تدريب الأفراد عليها وأن يقل الاعتماد فيها علي العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل علي ان يتم إنشاء هيئة مستقلة تراقب ذلك طبقا للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش وأن تقدم الهيئة تقاريرها بشكل شهري لمجلس النواب والجهات المعنية

وأشار مصطفي سالم عضو مجلس النواب ،إلي ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري بالهيئة وابدي سالم اندهاشة من ان موازنة الهيئة القادمة تبلغ ٣٩.٤ يبلغ بند التدريب فيها ١.١ مليون جنية فقط ،مطالبا بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من العمل في تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي.

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وأكد مصطفي سالم على ضرورة القيام بالتأمين علي الركاب ضد الحوادث والمخاطر وكذلك التأمين علي ممتلكات الهيئة،لافتا إلى لم يسمع ببيان الوزير خطة الهيئة لتطوير منظومة نقل البضائع وخطة للاستفادة من أصول الهيئة في الاعلانات لجلب إيرادات جديدة للهئىة من خلال التسويق والاعلان .