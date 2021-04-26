/628731/الأهلي-يستعيد-ابنه-بعد-غياب-طال-والله-بعودة

تعافى أجايي من إصابته وعاد لينضم لصفوف القلعة الحمراء، بعد غياب طال، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وهي تمزق في العضلة الخلفية نهائيا، بعد انتهاء برنامج العلاج الطبيعي المحدد له وسيقوم بتنفيذ برنامجه التأهيلي على مرحلتين بداية من اليوم لحين عودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

اقترب جونيور أجايى لاعب وسط الاهلى من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما انهى برنامج العلاج الطبيعى الذي خضع له مؤخرا بعد إصابتة بتمزق في العضلة الخلفية.

موعد عودة أجاي للتدريبات

وسيقوم اللاعب بداية من اليوم الإثنين تنفيذ البرنامج التأهيلى على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبى لتجهيزة للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وأطمأن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادي الأهلي، على اللاعب على هامش التدريبات التي خاضها الفريق، أمس، استعدادًا لمواجهة فريق المصري مساء غدًا الثلاثاء في الدوري الممتاز، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، أمس وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية، وينتظر إعلان نتيجة المسحة اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت ليلة المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، وينتظر أن يعلن موسيمانى القائمة التي ستشارك في المباراة عقب إنتهاء التدريبات، وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي في المباراة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

في خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

في خط الهجوم: محمد شريف.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة حقق من خلالها 10 انتصاراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة وحيده، في حين سجل من خلالها 29 هدف، وتلقت شباكة 9 أهداف.

يحتل فريق انبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، من أصل 18 مباراة، حقق من خلالها 6 انتصارات، وتعهادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات، في حين سجل 20 هدف، وتلقت شباكة 21 هدف.