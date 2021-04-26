مدبولي أمام البرلمان يكشف أسباب إعلان حالة الطواريء بالبلاد

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أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها على مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.

مدبولي: إعلان حالة الطواريء في البلاد 3 أشهر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مضيفا،" أنه ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكداً تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

مصطفى مدبولي: إعلان الطواريء إعمالا لحكم المادة 154

كما أحاط الدكتور مصطفي مدبولي مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، وداعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير مصرنا الغالية.

رئيس المجلس يحيل بيان وزير النقل للجنة المختصة

هذا وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

وأكد أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينه، قائلا:كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض.