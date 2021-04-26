/628733/إدراج-تطوير-مسجد-سيدى-على-السماك-بالإسكندرية-بخطة-الأوقاف-للعام-القادم-صور

ناقشت لجنة الشئون الدينية اليوم، برئاسة النائب أسامة العبد وكيل اللجنة ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن سوء وتردي حالة مسجد سيدي علي السماك بالإسكندرية، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية وبحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف.

أدراج المسجد بالخطة المالية للعام المالي القادم

وقد انتهت اللجنة إلى الاكتفاء برد الحكومة الذى أكد على إدراج تطوير مسجد سيدى على السماك بالإسكندرية على الخطة المالية للعام القادم .

أقرأ أيضا:وزيرة التجارة: جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم في تشغيل عدد كبير من الشباب

وتجدر الاشارة إلى ان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وجاء تعقيب الوزير على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا،مؤكدا على أن هبالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينها، قائلا:”كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض”،مؤكدا على وجود عناصر ارهابية فى هيئة السكة الحديد .

بيان وزير النقل أمام مجلس النواب

جاء هذا بعد إلقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير بيانه على مجلس النواب، لمناقشة وعرض مجهودات الوزارة فى تطوير قطاع النقل والموصلات ،وخاصة السكة الحديد بعد وقوع العديد من الإصابات الفترة الماضية، مؤكدا على وجود عناصر مستهترة بالأمن وسلامة المواطنين،لافتا إلى أن الوزارة أصابها ما اصاب باقى المؤسسات من اهمال .

أكد وزير النقل، وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد، جاء ذلك تعقيب على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

كما أضاف وزير النقل الفريق كامل الوزير أن الاسواق العشوائية فى محيط محطات السكك الحديد أحد أهم أسباب حوادث القطارات فى مصر،لافتا إلى تواصله مع النائب محمود بدر للتعاون فى إزالة الأسواق العشوائية فى دائراته،مشيرا إلى وجود بعض الصبية يقومون بألقاء الطوب على القطارات ،إضافة إلى فك مسامير قضبان السكة الحديد .