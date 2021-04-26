فيلم ديدو لكريم فهمي يفتتح قائمة أفلام عيدالفطر

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أعلن الفنان كريم فهمي، عن موعد عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ديدو"، وهو من إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم ومحمد السبكي.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم الفنان كريم فهمي الجديد والذي من المقرر أن يشارك في سباق أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم ديدو

نشر كريم البوستر الرسمي لفيلم ديدو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وعلق عليها، قائلًا: "ديدو فيلم عيد الفطر إن شاء الله، (ارجوك لا تفعصني سهوًا)".

فيلم ديدو بطولة الفنان كريم فهمي، وحمدي الميرغني، هشام ماجد، محمد ثروت، شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفى، ومن تأليف كريم فهمي، ويعتبر أولى الافلام المعلنة مشاركتها في سباق عيد الفطر المبارك.

آخر أعمال كريم فهمي

يذكر أن، آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل ونحب تاني ليه الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، شريف فهمي، ليلي عز العرب، تارا عماد، علا رشدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

على الجانب الآخر كشف الفنان كريم فهمي مؤخرًا، استعداده لكتابة فيلم جديد من تأليفه، ولكن لم يكشف عن تفاصيل الفيلم، واكتفى فقط بتشويق جمهوره بعمله الفني الجديد، حيث نشر فهمي صورة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" وعلق على الصورة قائلًا:"بكتب فيلمي الجديد".

وظهر كريم فهمي، في رمضان 2021 بشكل جديد من خلال برنامج المقالب 5 نجوم الذي يشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم الفنان مصطفى قمر، وغادة عادل، ومحمد الشرنوبي، والفنانة نور اللبنانية.