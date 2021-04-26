/628738/قرار-المحكمة-بشأن-إهانة-تامر-أمين-لأهالي-الصعيد-تعرف-على-التفاصيل

قضت محكمة جنح مدينة نصر ،اليوم الإثنين، الموافق 26 إبريل ببراءة الإعلامي تامر أمين من تهمة توجيه الإساءة لأهالي الصعيد، ورفض الدعوى المدنية.

دوت الخليج يرصد قرار المحكمة ببراءة تامر أمين من التهمة الأخيرة الموجهه له، فضلًا عن كواليس أزمته مع أهالي الصعيد التي استقبلها المواطنين بحالة من الغضب والهجوم الواسعة.

إساءة تامر أمين لأهالي الصعيد

كان تامر أمين قد تعرض لإيقاف برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية قناة "النهار" لمدة شهر بعد أن قلل من شأن بنات الصعيد واتهم أهاليهم بالإتكال عليهم قائلًا: "لو الأب خلف بنت مش هيغلب يدخلها المدرسة؟ قطعًا لا.. في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات".

اعتذار تامر أمين لأهالي الصعيد

وآثارت تصريحاته ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاعتذر بفيديو عن إهانته لأهالي الصعيد قائلًا: "أقدم اعتذارًا واضحًا وصريحًا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وكل مكان في مصر.. اللي زعلانين مني أنا لا هكابر ولا هآوح.. أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانه منها.. حتى لو كانت نيتي خير ويعلم بيها ربنا وكان الهدف هو المصلحة العامة".

تامر أمين في عرض مستمر من الأزمات

ومن الجدير بالذكر أن الإعلامي تامر أمين دائمًا ما يثير الجدل بتصريحاته ويتواجد على ساحة الأزمات بشكل مستمر وكانت أبرزها، أزمته مع دكتور رانيا علواني ومع عارضة الأزياء ميرهان كيلر.