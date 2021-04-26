طرد موظف «رفض انتقاد النواب» لهالة زايد من لجنة الصحة في البرلمان..فيديو

/628741/طرد-موظف-رفض-انتقاد-النواب-لهالة-زايد-من-لجنة-الصحة-في-البرلمانفيديو

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، تطوع أحد الموظفين من وزارة الصحة المشاركين بإجتماع اللجنة حول تداعيات الوضع الصحي بسوهاج المتعلق بكورونا، برفض غضب الأعضاء والنواب تجاه الدكتورة هالة زايد بسبب تغيبها عن حضور الإجتماع وذلك بقوله:" الانتقاد الشخصي لسيادة الوزيرة مرفوض".

تطوع الموظف أغضب الأعضاء خاصة أن الإجتماع كان مليئ بالنواب المطالبين بتحركات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا محافظاتهم، حيث وجه له النائب ضياء الدين داود انتقادات حاده بقوله:" موظف الوزارة جاي يعدل علينا ..لازم يطلع بره ...لازم يطلع بره ...ده من ديوان هالة زايد ..عشان موظفينها يعدلوا علينا ...دول بيعاقبوا النواب".

غضب من نواب البرلمان بشأن كورونا

وأنهي الخلاف النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة، بتأكيده علي خروج الموظف خارج الإجتماع، ليواصل حديثها النائب ضياء داود، بتأكيده علي ضرورة أن تحضر وزيرة الصحة للحصول علي بيان رسمية ومضمونه، وليس مسكنات من الموظفين، فيما وجه العديد من النواب انتقادات بشأن أوضاع الأكسجين والرعاية والسراير للمرضي.

من ناحيته أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة، ستدعو وزيرة الصحة، هالة زايد، للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة، ومن النائبة ألفت المزلاوي، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.

وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد على ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا:"طالبنا في اجتماع اللجنة العامة منذ قليل، وزيرة الصحة تيجي الجلسة العامة عشان مشكلة كورونا كلها، وليس في محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية".